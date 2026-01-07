Deprem bölgesinde evler enerjisiz kaldı, kesintiler yurttaşları soğukta bıraktı: Hatay’ın ‘makyajı’ gitti

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da yurttaşın çilesi bitmiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 30 Aralık tarihli “Antakya’mızın ışıkları bundan sonra sönmeyecek” açıklamasından sonra kent adeta karanlığa gömüldü. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği ilin Samandağ ilçesinde elektrik beş gün sonra verildi. Defne’nin büyük bir kısmında ve Antakya’nın bir bölümünde ise elektrik kesintisi sürüyor.

Konuya ilişkin Enerjisa’ya bağlı Toroslar EDAŞ’ın Samandağ özelinde yaptığı “Kesintilerin nedeni kaçak elektrik kullanımı” açıklaması tepki çekti. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Toroslar EDAŞ, Hatay’da günlerdir devam eden elektrik kesintisi hakkında bir basın açıklaması yayımlamış. Açıklamaya göre şirket ve diğer yetkili kurumlar, kuruluşlar haricinde herkes, özellikle de yurttaş suçlu” dedi.

‘İNSAF ARTIK!’

Cumhuriyet’e konuşan eski TMMOB İnşaat Mühendisleri Hatay Şubesi Yöneticisi Adnan Özçelik ise kesintinin özellikle depremde büyük yıkım yaşayan Defne, Antakya ve Samandağ’da yoğun olduğunu söyledi. Başta Samandağ olmak üzere kesintilerin deprem öncesinde de olduğunu vurgulayan Özçelik, “Özelleştirme sonrası yurttaşlar şirketlerin insafına bırakıldı. Firma deprem sonrası bölgeye yatırım yapmadı” dedi. Kesintiler sonrası firma ile görüşen Defne Belediyesi yetkililerinin 2026’da yatırım sözü aldıklarını belirten Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: “2023’te deprem oldu. Altyapı kuvvetlendirilmediği gibi hâlâ yalnızca söz veriyorlar. Her kesintiden sonra yalnızca ‘arıza var, giderilecek’ yanıtı alıyoruz. 2 buçuk yıldır her hafta en az 4 kez elektrik kesiliyor. Bu durumda insanlar nasıl ısınacak, nasıl çalışacak, insaf artık diyoruz.”

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Hatay’da gündelik yaşamı zorlaştıran olaylara bir yenisi eklendi. Asi Nehri üzerinde bulunan yaya köprüsü çöktü. Olayda yaralanan olmadı. Geçtiğimiz hafta da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay ziyareti için kısa sürede yapılan bazı yollar çökmüştü.