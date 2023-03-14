Deprem bölgesinde görev alan doktor yaşadıklarını anlattı: Yıkıma tanıklık etmek zordu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:11

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Kardiyolog Dr. Cegerğun Polat depremin dördüncü gününden itibaren Adıyaman ve Hatay’da görev yaptı. Polat, doktor olarak bölgede yaşadıkları zorlukları ve eksikleri Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

Yıkımın kendisine tanıklık etmek çok zorlayıcıydı. Gittiğimiz hastane, acil dışında kullanılamıyor durumdaydı ve doktorlar da çok yorgundu. Kamuya ait binaları, aile sağlık merkezlerini açalım diye çaba sarf ettik.

‘MOBİL HİZMET VERDİK’

Zorlandığımız konular yaşam koşulları oldu. Soğuktan, imkânsızlıklardan dolayı orada yaşamı sürdürmek konusunda sorunlar yaşadık. Aramızdaki hekim arkadaşlardan daha ağır etkilenenler oldu. Oradayken dayanışmayı da imkânsızlıkları da beraber yaşıyorduk. Dönmek daha kötü oldu, içimizi suçluluk duygusu kapladı. Kendi yaşamımızı ve koşullarımızı sorguladık. Oradaki hem fiziksel hem ruhsal zorlanmanın daha ciddi boyutunu dönünce yaşamış olduk.

Depremin birinci ayında yeniden gittiğimizde de ilerleme kaydedilmemişti. Tek farklılık enkazdan cenazelerini alan insanların gitmiş olmasıydı, nüfus azalmıştı. Sahada ilk haftalarda sağlık adına hiçbir şey yoktu. Bizler şehir içinde gezici mobil hizmetler verdik. Bu hizmetlerle insanlara ilaç ve sağlık hizmeti götürmeye çalıştık. Bölgede hastane dışında sahra hastanesi olduğu bilgisi vardı ama çadır içinde birkaç sedyeden ibaretti.