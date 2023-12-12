Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler ‘norm fazlası’ oldu: Alelacele atamalar

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Deprem bölgesinde birçok öğretmen norm fazlası durumuna düşmüş durumda.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitimİş Hatay 1 No’lu Şubesi, “Okullar henüz açılmadan söylediğimiz, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi ve planlamanın paydaşlarla birlikte ve oluşturuluşacak komisyon eliyle koordineli bir şekilde yapılması çağrımızın gerçekleşmediğini yaşanan birçok sorunda görüyoruz. Depremin en fazla yıkıma sebep olduğu ilimizde henüz okullarımızın fiziki durumları, giden öğretmenlerin tespiti ve öğrenci sayıları netleşmeden öngörüsüz ve acele ile yapılan öğretmen atamaları bugün birçok eğitim emekçisi arkadaşımızı norm fazlası duruma düşürmüştür” dendi.

Açıklamada, “İllerinden kalkıp gönüllü veya atama ile zorunlu olarak gelen ve konteynerlerde kalarak zor şartlarda kendilerine düzen oluşturmaya çalışan öğretmenlerin suçu nedir? Kadrolu öğretmenlerde norm fazlası öğretmenlerin resen atanmaması, sözleşmeli öğretmenlerde de geçerli olmalıdır. Öğretmen, öğretmendir. Özellikle deprem bölgesinde okulların fiziki durumları, öğrenci sayıları ve eğitimöğretimle ilgili tüm sorunlar çözülene kadar norm kadro yönetmeliği uygulanmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

