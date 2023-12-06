Deprem bölgesine eğitim desteği

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:59

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:59

Yaşar Topluluğu markalarından Pınar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocuklar için eğitime destek için kolları sıvadı. Pınar, TEGV’in Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne bir yenisini ekleyerek deprem bölgesindeki çocuklara ulaşmayı ve bilimi keşfetme yolculuklarına destek olmak amacıyla Tasarım Mucitleri Ateşböceği projesini başlattı. İlk durağında Adıyaman olacak olan proje kapsamında, 5 yılda 7 bin 500 çocukla bir araya gelinmesi bekleniyor.

“MİNİK YÜREKLERE UMUT OLMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

Ülkemizin yarınlarına umut olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Tam 50 yıldır sağlıklı nesiller yetiştirmeyi görev edinen bir marka olarak, çocuklarımızın yalnızca fiziksel gelişimini değil, sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekliyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olarak büyümesini önemsiyoruz. Bunu sağlayabilmek adına 42 yıldır Pınar Resim Yarışmasını, 36 yıldır Pınar Çocuk Tiyatrosunu çocuklarımızla buluşturuyoruz. Ayrıca Pınar Karşıyaka Basketbol Sponsorluğu kapsamında her yıl binlerce çocuğun spor yaparak sağlıklı yaşam sürmesini sağlıyoruz. Ne yazık ki ülkemiz, Şubat ayında 12 şehri derinden etkileyen bir depremle sarsıldı. Yaşanan felaketten en çok geleceğimiz olan çocuklar etkilendi. Pınar olarak 50. yılımızda minik yüreklere umut olmak için yola çıkıyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın bilimi keşfetme yolculuklarına destek olmak, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak adına TEGV’le iş birliğine imza atarak Tasarım Mucitleri Ateşböceği birimlerine bir yenisini ekledik. Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nin, gezdiği her şehirde depremden etkilenen çocuklara bilimi sevdirirken asıl amacı olan eğitim konusunda da çocuklara yeni bilgiler katacağına inanıyoruz” dedi.

TASARIM MUCİTLERİ ATEŞBÖCEĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim Programı, ilköğretim çağındaki çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan gerçek hayat problemlerini tanımaları ve bu hedefler üzerine çözümler üretebilmeleri için gruplar halinde empati, tanımlama, tasarlama, prototipleme ve test etme aşamalarını gerçekleştirmek üzerine kurgulanan eğitim içeriğiyle çocuklara ulaşıyor. TEGV oluşturduğu eğitim modeliyle; çocukların öğrenme, eleştirel ve kişisel becerileri güçlendirmek, sosyal, duygusal, bilişsel, akademik becerilerini desteklemek ve her an değişen ve gelişen global dünyada oryantasyon becerileri yüksek bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nde, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanan içerikle, çocukların 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemelerini tanımaları ve sürecin sonunda bu araçları kullanarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretecekleri bir proje geliştirmeleri hedefleniyor.