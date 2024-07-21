‘Deprem bölgesinde mücbir sebep süresi uzatılsın’

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde mücbir sebep süresi 31 Ağustos’ta bitiyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada “Olağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmeliklerin, 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gidermesi beklenemez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalıdır. Mücbir sebep süresi uzatılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

