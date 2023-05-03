Deprem bölgesinde ped sorunu sürüyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Kadınların hijyen malzemelerine erişim sorunu ise öne çıkan sorunlardan. Deprem bölgesindeki ped, iç çamaşır ve hijyenik malzeme eksikliği olduğunu belirten Hatay Yeşilpınar’da çadırda yaşayan iki çocuk annesi bir depremzede, “Bir süre evde olan pedleri kullandık, olanlar olmayanlara verdi. Eski kıyafetlerini keserek ped yerine kullananlar oldu. Market açıldığında ise parası olanlar gidip aldı. Bu süreçte devletten herhangi bir yardım görmedik. Şu anda da yalnızca bölgedeki gönüllülerden gelen yardımlarla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.

Bölgede gönüllü olan Mor Dayanışma üyesi Selver Büyükkeleş, “Marketler açık olmasına karşın insanlar uzun süredir yoksullukla karşı karşıya olduğu için ped alamıyor. Önceden olduğu kadar dayanışma tırı gelmiyor. Hijyenik ürünler ise yok denecek kadar az. İlk zamanlarda ‘Devlet nerede’ diye soruldu ikinci ayı aştık, devlet hâlâ yok” dedi.