Deprem bölgesinde salgın hastalık tehlikesi: Ceset torbası bile yok!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:26

Deprem bölgesinde koordinasyon eksikliği devam ediyor. Binlerce depremzedeye temiz içme suyu, tuvalet ve ısınma gibi imkânlar hâlâ sağlanmış değil.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu deprem bölgelerinde cenazelerin dışarıda bekletilmesine dikkat çekti. Salgına davetiye çıkarıldığını söyleyen Eroğlu şöyle dedi:

“Olağanüstü durumları yönetmeyi bilen idarecilerle çalışmıyoruz. Cenazelerin kaldırılması bile düşünülmemiş. Battaniyelere sarılarak bekletiliyor. Cenaze torbası bile yok. Burada önemli olan şeylerden birisi kimliklendirmenin nasıl yapıldığı, adli tıp kurumunun nasıl çalışacağı. Sonuçta sahipsiz cenazeler. Yakınları var mı yok mu bilinmeli. Cenazelerin bekletilmesi için soğuk hava depoları sağlanmalı.”

TEMİZ SU ŞART

Eroğlu, “İlaç sıkıntısı var. Birçok çocuk için zaten piyasada antibiyotik bulunamıyordu. Bunun gribi, zatürreesi var. Temiz su sağlayamadığınız zaman hastalıklar hızla yayılacak. Malatya’da sular kahverengi akıyor. Suyu içmek zorunda kalan halk ishal, dizanteri olacak” dedi.