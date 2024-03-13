Deprem bölgesinde yıkılan binaların ihaleleri iktidara yakın şirketlere pay ediliyor

Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan kentlerde 21/B pazarlık usulüyle, ihaleye çağrılan yandaş şirketler zengin edilmeye devam ediliyor.

Bunun son örnekleri de Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görüldü. Hatay Kırkhan’da Karataş Mahallesi’ne yapılması planlanan 447 adet konut inşaatı yapımı için depremlerin yıldönümünde, 6 Şubat’ta ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 212 milyon TL’ye Tetiş Yapı İnşaat, YK Altyapı ve Öz Yapıcılar İnşaat Şirketi iş ortaklığı aldı.

Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurucuları arasında Mustafa Tetik yer alıyor. Tetik eski AKP’nin Elazığ il yöneticisi olarak görev yapmıştı. Şirket bugüne dek 22 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 7 milyar 671 milyon 585 bin TL.

ADAY ADAYINA VERİLDİ

Kahramanmaraş Nurhak’ta yapılması planlanan 253 adet konut ihalesi için ise 16 Şubat’ta ihaleye çıkıldı. İhaleyi 859 milyon TL’ye Efece Grup İnşaat, Fiba Halı Medikal İnşaat Şirketi iş ortaklığı aldı.

Fiba Halı Medikal İnşaat’ın yetkilileri arasında yer alan Mehmet İkbal Ballı, 2015’te AKP Muş milletvekili aday adayı olmuştu. Söz konusu şirket bugüne dek 10 kamu ihalesi aldı.

EMİNE ERDOĞAN’A JEST

Malatya Battalgazi’de ise 594 adet konut, 493 adet konut ve 256 adet ofis yapımı için 15 Şubat’ta ihaleye çıkıldı. Bu ihaleyi ise 4 milyar 111 milyon TL’ye Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi aldı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre, ihaleyi alan şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin yönetim kurulu üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor.

Güven Kuzu, 2003 yılında Siirt’te yenilenen seçimle o dönem milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayarak “Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır” demişti. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi ve babasının isimleri verdi. Söz konusu şirket 2014 yılından bu yakan 30 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 10 milyar 842 milyon 27 bin TL.

