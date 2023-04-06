Deprem bölgesindeki 4 ilde öğretmenlere ek yer değişikliği hakkı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ek yer değişikliği hakkı verildi. Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan'a kadar yapılacak.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:53
Deprem bölgesindeki 4 ilde öğretmenlere ek yer değişikliği hakkı
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Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ek yer değişikliği hakkı verildi.

10 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.


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