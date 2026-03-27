Deprem bölgesindeki hasarlı araçlar üzerinden sahtecilik: 29 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında satın aldıkları belirlendi.

Araçlara, yurt dışından getirilen ya da yakalamalı araçlara ait şase numaralarının işlendiği (change) tespit edildi. Bu yöntemle araçları yeniden piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri saptandı.

Soruşturma kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 29 şüphelinin gözaltına alınarak Başsavcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.