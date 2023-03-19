Deprem bölgesinden 4 bin 97 personel nakledildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerinin yapıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
”Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz.”
Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 19, 2023
Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz. pic.twitter.com/oLUEvFDQpd
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