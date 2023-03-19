Deprem bölgesinden 4 bin 97 personel nakledildi

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 11:50

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

”Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz.”