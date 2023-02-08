Deprem bölgesinden 95 depremzede Muğla'ya getirildi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:03

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:03

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören depremzedeler evlerine giremedi. Muğla'da yaşayan iş insanı 3 otobüsünü bölgeye gönderdi.

Adıyaman'da evlerine giremeyen 80 yetişkin ve 15 çocuk olmak üzere toplamda 95 depremzede otobüslerle Muğla'ya getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.