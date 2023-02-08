Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi konulduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:20
Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi
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İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı Tren işletilecek.

Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler Söğütlüçeşme’den 01.00, 08.00 ve 14.00’ da hareket edecek. Gönüllüler Konya’ da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300’ ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti. Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede yurttaş Kırıkkale ve Ankara’ ya taşındı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’ da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.


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