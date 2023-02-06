Deprem bölgesine uçak seferi yapılıyor mu? Adana, Elazığ, Diyarbakır ve Hatay'a uçak seferleri var mı?
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. Deprem bölgesine gitmek isteyen ya da deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen yurttaşlar uçak seferlerini merak ediyor. Deprem bölgesine uçak seferi yapılıyor mu? Adana, Elazığ, Diyarbakır ve Hatay'a uçak seferleri var mı?
Kahramanmaraş'ta 7.7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Kilis'te olmak üzere toplam 1541 yurttaşımız hayatını kaybetti.
DEPREM BÖLGESİNE UÇAK SEFERİ YAPILIYOR MU?
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini belirtti. Deprem bölgesine ulaşmak isteyen yurttaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferleri ise kesintisiz devam ediyor.
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