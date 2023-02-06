Tsunami tehlikesi var mı? Akdeniz'de tsunami olur mu? Kahramanmaraş depremi tsunamiye neden olur mu?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:18

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:19

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz’de tsunami olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

İddialar üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami, Japoncada liman dalgası anlamına gelen okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder.

TSUNAMİ NEDEN OLUR?

Bir tsunaminin ana üretim mekanizması, önemli miktarda suyun yer değiştirmesi veya denizin bozulmasıdır. [22] Suyun bu yer değiştirmesi genellikle depremlere, toprak kaymalarına, volkanik patlamalara, buzul buzağılamalarına veya daha nadiren göktaşları ve nükleer testlere bağlıdır.

AKDENİZDE TSUNAMİ OLUR MU?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 30 yıl içinde Akdeniz'deki büyük şehirleri ya da çevrelerini etkileyebilecek bir tsunaminin meydana gelme olasılığının yüzde 100'e yakın olduğunu açıklamıştı. Akdeniz kıyılarını vuracak bir tsunami riskinin deniz seviyeleri yükseldikçe artacağı tahmin ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ TSUNAMİYE NEDEN OLUR MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.