Deprem bölgesini gezdi, gördüğü ihmalleri tek tek anlattı: Kolondan boru geçirmişler
İnşaat mühendisi Egemen Sönmez, deprem bölgesine gitti, karşılaştığı tabloyu anlattı. Sönmez, “Beton iyi yerleştirilmemiş. Kiriş ve kolon içinden elektrik tesisatı, baca borusu geçirilmiş. Deprem ihmali affetmez” tespitini yaptı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Egemen Sönmez, 30 kişilik ekiple birlikte deprem bölgesine gitti. Yıkılan ve hasar gören binaları inceledi. Bir hafta bölgede kalan Sönmez, hasarlı binalarda gördüğü yanlışları tek tek fotoğrafladı.
Malzeme kalitesi kötü olmamasına rağmen birçok yeni binanın uygulama ve proje hataları nedeniyle hasar aldığını ya da yıkıldığını belirten Sönmez, “Beton ve demirin kaliteli olması, binanın mutlaka sağlam olduğunu göstermez. Özellikle yeni binalarda bunu çok net gördük. Maliyet ve süreyi azaltma isteğinin getirdiği hatalar ve ihmaller, depremi hasar almadan atlatabilecek birçok binayı kullanılamaz hale getirdi” dedi.
Deprem bölgesindeki incelemelerini paylaşan Sönmez, “Örneğin; beton iyi yerleştirilmediği için boşluklar oluşmuş. Bu durum, binanın dayanımını azaltmış. Sarsıntı anında kolon demirlerinin burkulmasını önleyen enine donatılar, yeterli sayıda ve sıklıkta kullanılmamış. Birçok bina, birbirine çok yakın inşa edildiği için birbirine vurarak hasara yol açmış” diye konuştu.
‘İHMALİ AFFETMEZ’
Sönmez sözlerine şöyle devam etti:
“Bunlara ek
olarak maalesef kiriş, kolon
veya perde duvarların içinden
elektrik tesisatı ya da baca
borularının geçirildiğini de
gördüm. Boru geçirmek için
binayı ayakta tutan yapısal
elemanların demirleri neden
kesilir gerçekten anlamak
mümkün değil. Maalesef
depremler, acı sonuçlarını
düşünmeden yaptığımız bu
ihmalleri affetmiyor.”
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