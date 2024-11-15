Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:59

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:59

Beraberiz Derneği, Ankara'da TBB Litai Otel’de “6 Şubat Bizim Eller Fotoğraf Sergi ve Paneli” kapsamında basın açıklaması yaptı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme dikkat ekmek amacıyla yapılan etkinliğin basın açıklamasında, deprem felaketi yaşandığında Japonya ve Türkiye’de yaşanan sonuçların farklılığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Terazisi eşitlikten ve hakkaniyetten yana olan afet yasası var olur, ekonomiden tedbir ve arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik gerekli bütçe ayrılırsa doğal afet katliama dönüşmeyebilir. Japonya’da olduğu gibi dünyanın her yerinde devletler doğal afetler karşısında önlem almak zorundadır. Ülkemizde de böyle olmak zorundayken önlem alınmadığı gibi birçok kez imar affı çıkarılıp tarım arazileri ranta açılmıştır. Maraş merkezli deprem, yüzbinlerce canımızı alırken, şehirler, kültürler yok olmuştur. Bu tablonun mimarı ise deprem değil, sürdürülen rant politikalarıdır” denildi.

‘DEPREM VERGİLERİ İNSANLARI KORUMUYOR’

1999’den bu yana toplanan deprem vergilerinin ‘insanları korumadığına’ dikkat çekilen açıklamada, “Toplanan deprem vergilerinin akıbeti şeffaf bir şekilde açıklanmalı, bu kaynakların nerelere harcandığı kamuoyuna bildirilmelidir. Deprem kuşağında yer alan bölgelerdeki tüm binaların acilen denetimi sağlanmalı ve yapılması mümkün olan raylı sistem evler inşa edilmelidir. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gerçekçi ve sürdürülebilir afet politikaları oluşturulmalıdır. Unutmayın; deprem değil, ihmal ve rant öldürür” ifadeleri yer aldı. Katılımcılar, 16 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergiye de davet edildi.