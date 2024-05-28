'Deprem değil rantçı düzen öldürdü' eylemine dava: 106 kişi yargılanıyor

Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:58

Güncelleme: 28.05.2024 - 16:58

İstanbul Kadıköy'de 6 Şubat depremlerine dikkat çekmek amacıyla Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından 26 Şubat 2023'te, 'Deprem değil rantçı düzen öldürdü' sloganıyla yapılmak istenen basın açıklaması eyleminde gözaltına alınanlardan 106 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün görülü.

"NİYET OKUYARAK DAVA AÇILIYOR"

DiSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB, İKK ve İTO, duruşma öncesi adliye önünde ortak basın açıklaması düzenledi.

"Savcılar ne zamandan beri niyet okuyarak dava açmaktadır" diye sorulan açıklamayı okuyan KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, "Depremlere, depremlerde ölümlere, kayıplara dikkat çekmek, devlet kurumlarını görevlerini yapmaya, afetlere karşı önlem almaya, sağlam zeminde, güvenli şehirler kurulmaya davet etmek suç mudur? Yurttaş olarak hiçbir hakkımızı baskılara ve tehditlere teslim etmeyeceğimizi de haykırıyoruz" diye konuştu.

"YURTTAŞLARIN ACISINI YAŞAYAN İNSANLAR SANIK SANDALYESİNDE"

Anadolu Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Depremde avukat ablası ve öğretmen eniştesini kaybeden Mehmet Tok, savunmasında "Bugün hala ablamın, eniştemin ve 29 komşularının hayatını kaybettiği Rana Apartmanı'nda dava açılmamışken depremden 20 gün sonra Kadıköy'de kaybettiklerimizi anmak ve 'deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü' diyenler hakkında açılan davada 106 kişi yargılanıyor. Tüm yurttaşların acısını bizzat yaşayan insanlar sanık sandalyesinde" dedi. Basın açıklamasını henüz yapamadan gözaltına alındıklarını belirten Tok, olmayan bir eylemi gerçekleştirmekle suçlandıklarını ifade ederek, "Bu saçmalıklarla karşı karşıya kalarak yas tutmamız engellendi" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da ifade verdikten sonra mahkeme, henüz beyanı alınmayan sanıkların da savunmalarının alınması için duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.