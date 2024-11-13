‘Deprem değil tedbirsizlik öldürdü’
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Gaziantep il programları kapsamında deprem bölgesi Nurdağı’nı ziyaret etti.
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Gaziantep il programları kapsamında deprem bölgesi Nurdağı’nı ziyaret etti. Nurdağı’nda yaşayan yurttaşların sorunlarına ilişkin konuşan Küpeli, “Nurdağı’nda çok ağır hissedilen deprem ile evlerini, işyerlerini, yani mal ve mülklerini kaybeden yöre insanımız, depremin ellerinden aldığı yakınlarının da hatıraları yaşatarak yeni bir gelecek kurmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız aslında eş dost ve yakınlarını depremin değil tedbirsizliliğin öldürdüğünü söylüyor” dedi. Yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Küpeli, “Sözün de yolun da doğrusunu hep beraber söyleyip yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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