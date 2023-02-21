Deprem esnasında çıkan ışıklarla ilgili AFAD'dan açıklama: Son derece olağan

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar depremlerinin ardından gökyüzünde görülen ışıklar hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:30
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Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında gökyüzünde şimşek çakmasına benzer görüntülerin oluşması özellikle sosyal medyada ilginç yorumlara neden olmuştu. 

Benzer görüntülerin Hatay'da yaşanan depremde de ortaya çıkmasıyla birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.

 AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, bu görüntülerin son derece olağan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"8-9 kilometre derinlikte yer kabuğu bir fay boyunca kırılıyor ve bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır."

 


afad Orhan Tatar

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