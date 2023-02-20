Deprem fırtınasının ardından Haluk Levent paylaştı: Çok bina gitti çok...

AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 21:38
Deprem fırtınasının ardından Haluk Levent paylaştı: Çok bina gitti çok...
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Hatay'ın Defne ilçesinde AFAD verilerine göre 6.4, üç dakika sonra ise Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

AHBAP Başkanı Haluk Levent, deprem fırtınasının ardından yaptığı paylaşımlarda, durumu şöyle anlattı:

“Çok fena sallandık dostlar! Offff çok bina gitti çok çok... Şu ana kadar bana gelen haber 5 hasarlı bina yıkıldığı yönünde. Bu sadece Samandağ mevkinde. Burdan bilgilendireceğim daha sonra.

Her yerde ambulans sesleri. Yaralıların Allah yardımcısı olsun.”


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