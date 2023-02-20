Deprem fırtınasının ardından Haluk Levent paylaştı: Çok bina gitti çok...
AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hatay'ın Defne ilçesinde AFAD verilerine göre 6.4, üç dakika sonra ise Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AHBAP Başkanı Haluk Levent, deprem fırtınasının ardından yaptığı paylaşımlarda, durumu şöyle anlattı:
“Çok fena sallandık dostlar! Offff çok bina gitti çok çok... Şu ana kadar bana gelen haber 5 hasarlı bina yıkıldığı yönünde. Bu sadece Samandağ mevkinde. Burdan bilgilendireceğim daha sonra.
Her yerde ambulans sesleri. Yaralıların Allah yardımcısı olsun.”
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