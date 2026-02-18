Deprem gerekçesiyle kapatılan ASM’ler açılmadı, mahallelerdekiler ise kapanma tehlikesinde: Ekonomi sağlığı vurdu

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan, ancak ekonomik nedenlerle yeniden açılamayan aile sağlığı merkezleri (ASM) mahallelerde birer birer kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Hekimler, ebe ve hemşireler ise hem artan kiralar hem de yetersiz ödenekler nedeniyle görev yaptıkları binalardan çıkarılma tehdidi altında. Cumhuriyet konu hakkında Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ve İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sercan Ahmet Uluç ile konuştu.

Ahmet Kandemir, aile hekimliği çalışanlarının ağır sorunlarla mücadele ettiğini belirterek “Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın son çıkardığı ‘eziyet yönetmeliğinin getirdiği sıkıntılarla ve yıllardır çözülemeyen sağlıkta şiddet sorunuyla boğuşurken şimdi de görev yaptıkları aile sağlığı merkezi binalarından çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya. Çok sayıda ASM kapanma tehlikesi yaşıyor” dedi.

Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle boşaltılan binalar için birçok yerde yeni bir kamu binası gösterilmediğini vurgulayan Kandemir, hekimlerden kendi imkânlarıyla yer bulup kiralamalarının ve tadilat yaptırmalarının istendiğini söyledi. Kandemir, “Ancak yeterli bütçe sağlanmadığı için yeni ASM açılamıyor ve o bölgedeki merkezler kapanıyor” ifadelerini kullandı.

Kandemir, kapatılan ASM’lere örnek olarak İzmir’in Balçova ilçesini gösterdi. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan bir ASM’nin yerine kamu tarafından yeni bir bina tahsis edilmediğine dikkat çeken Kandemir, “Yüksek kiralar ve tadilat masrafları nedeniyle hekim, ebe ve hemşireler yeni merkez kuramadı; tüm sağlık çalışanları ayrılmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Toplu konut projelerinde ve yeni yerleşim alanlarında ASM kurulmasının zorunlu tutulması gerektiğini belirten Kandemir, aile hekimlerine sağlanan ödeneklerin güncel enflasyon, kira ve tadilat koşullarına göre artırılmasının şart olduğunu söyledi.

‘İSTANBUL ÖRNEĞİ VAR’

Sorunun yalnızca deprem kaynaklı olmadığını vurgulayan Sercan Ahmet Uluç ise artan kiralara değinerek “Bize verilen gider ödemeleri Türkiye İstatistik Kurulu’nun (TÜİK) zam oranına endeksli. Ancak kira ve malzeme fiyatları bunun çok üzerinde artıyor. İstanbul’da fahiş kira artışları nedeniyle hekimler ASM’lerden ayrılıyor. Doktor olmadığı için merkezler kapanıyor. Şu anda İstanbul’da en az 4-5 örnek var” diye ekledi.

Uluç, özellikle aile hekimliğinde 10 yılı dolduranların kira sözleşmelerinin feshedilerek çok yüksek artışlarla karşı karşıya bırakıldığını, birçok hekimin davalık olduğunu söyleyerek “Bu süreç giderek artacak” uyarısında bulundu.

ASM’lerin kira pazarlığı yapmak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Uluç, “Biz kamu hizmeti veriyorsak binalar da kamuya ait olmalı. Kamuya ait değilse devlet kiralamalı ve bize sunmalı. Bir ASM’nin kira yüzünden kapanması bu ülke için utanç vesikasıdır. Hastaneler kira ödeyemediği için kapanmıyorsa ASM’ler de kapanmamalıdır” dedi.