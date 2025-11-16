Deprem gerekçesiyle ücretsiz izin: Sağlık emekçilerinin nöbeti sürüyor!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 28. Dönem İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, nöbet alanını ziyaret ederek işçilerle dayanışma mesajı verdi ve yaşanan süreci değerlendirdi.

Kadıgil, işçilere 10 Kasım’da yapılan bildirimin herhangi bir teknik inceleme veya rapora dayanmadığını belirterek, “Hangi deprem güvenliği? Hangi teknik veriye dayanıyorsunuz?” sorularını yöneltti. Hastaların taburcu edilmesinden hemen sonra, ameliyat planlamaları dahi yapılmadan nöbetçi personelin dışarı çıkarıldığını hatırlatan Kadıgil, “180 insan bir gecede kapının önüne kondu” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında işçilerle konuşan Kadıgil, hastanede 10 ila 20 yıl çalışan personelin dahi asgari ücret aldığını, son sekiz aydır düzenli olarak maaşlardan 3 bin–10 bin lira arasında kesintiler yapıldığını aktardı.

Bazı işçilerin kredi çekmek zorunda kaldığı, nişanlı olanların düğünlerini ertelediği, bir çalışanın ise kanser tedavisine rağmen gelir kaybı nedeniyle zor durumda olduğu ifade edildi. Kadıgil, “Bu insanların toplam alacağı kırk–elli milyon lira bile etmiyor. Patronun aracı ise zırhlı, yirmi milyon lira değerinde bir makam aracı. Böyle zengin oluyorlar” dedi.

‘DİĞER HASTANELERDE DURUM AYNI’

Kadıgil, hastanenin bağlı bulunduğu Şafak Grubu’nun son yıllarda satın aldığı yaklaşık 16 sağlık kuruluşunda benzer maaş krizleri yaşandığını, bazı hastanelerde çalışanların aylardır ücretlerini alamadığını, işten çıkarılma korkusu nedeniyle bunun dile getirilemediğini söyledi. Sağlık emekçileri, yönetimden birikmiş tüm maaşlarının ve yıllara dayalı kıdem tazminatlarının ödenmesini talep ediyor. Emekçiler, bu ödemeler yapılmadığı sürece nöbet alanını terk etmeyeceklerini belirtti.