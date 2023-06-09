Deprem, İzmir'de konut fiyatlarını yükseltti

Yayınlanma: 09.06.2023 - 04:42

Güncelleme: 09.06.2023 - 04:42

Ege Bölgesi’ne yoğun göç ve talep nedeniyle konut kira ve satış fiyatlarında artış yaşandı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, deprem sonrasında fiyatların yükseldiğini ifade etti. Akgün, “11 ili kapsayan 13 buçuk milyonun etkilendiği deprem sonrasında insanlar panik halinde Türkiye’nin her yerine giderken başta iklimi çok iyi olan, sıcak olan Ege’yi de tercih etti. Göçle beraber piyasa yükselmeye başladı. Depremden sonra İzmir’de konut piyasasında fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı. Bu arz talep meselesiydi. Aynı zamanda depremle beraber ikinci el konutlarda bir çakılma söz konusu oldu. Talep görmemeye başladı. Depreme dayanıklı sıfır konutlara talep arttı” ifadelerini kullandı.

“‘İZMİR’DE HAYAT PAHALI’ DİYEREK TEKRAR DEPREM BÖLGESİNE DÖNDÜLER”

Ege Bölgesi’nde özellikle vatandaşların tek katlı veya iki katlı müstakil evleri tercih ettiklerini söyleyen Akgün, “Maalesef konut bulmakta zorlanıyoruz. Bu da otomatik olarak kiralık konutlardaki fiyatları etkiledi. Kiralık konutlarda 8-9 bin TL olan dairelerin 15-20 bin TL’ye çıktığını gördük. 10 bin TL olan konutlar da 20-25 bin TL’ye yükseldi. Hükümetin politikalarında kira fiyatlarının düşürülmesi ile ilgili yeni kanunlar ve kararlar da gündeme geliyor. Piyasada deprem sonrası İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde çok ciddi bir fiyat artışı yaşandı. İnsanların birçoğu da bu yüzden ‘İzmir’de hayat pahalı’ diyerek tekrar deprem bölgesine gitmek zorunda kaldı. Birinci derecede metropol alanda yaşamayı düşünenler hayal kırıklığına uğradı. Birlikte ev kiralayan depremzedeler de oldu” diye konuştu.