Deprem korkusu yaşayan aile parktaki kamelyayı ev yaptılar

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:45

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:45

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan iki büyük depremin ardından 11 il de büyük yıkımlar olurken, yaklaşık 50 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Bu depremlerden hasar alan illerden biri olan Adana'da 13 binanın yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin bina ise yıkılmayı bekliyor. Bu nedenle apartmanda oturan yurttaşlar evlere girmeye korkuyor. Apartmanda oturan ve evleri hasarlı olmayan birçok yurttaş depremin üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen parklara çadır kurup yaşamına devam ettiriyor.

Adana'da bir yurttaş ise parktaki kamelyayı evi yaptı. Kamelyanın etrafını naylon brandalar ile çeviren yurttaş ailesiyle birlikte depremden sonra evine girmeye korktuğu için burada kaldı. Ancak yaklaşık 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle kamelyayı su bastı. Bu nedenle aile eşyalarını kamelya içinde toplayıp arabada kalmaya başladı. İsmini vermek istemeyen yurttaş binasında hasar olmadığını ancak deprem nedeniyle eve girmeye korktuğunu bu nedenle parkta kamelyada yaşadığını burayı da su bastığını şimdilik arabada kaldıklarını söyledi.

Deprem korkusu olan pek çok yurttaşın parkta, çadırda ve kamelyalarda yaşaması havadan görüntülendi.