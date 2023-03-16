Son Dakika: Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum... Can kaybı 16'ya yükseldi, Mardin ve Diyarbakır'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:39

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 20:26

Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi. Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da alt geçitte 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında; Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir" dedi.

Koca açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi 1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."

Öte yandan Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Selde yaşamını yitiren Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri devam ediyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle bugün il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÇADIR KENT TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle depremzedeler için kurulan 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tahliye edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çadır kentte barınan depremzedelerin, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Halihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.

HASTANE MORGUNU SU BASTI

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bodrum katındaki morgu su bastı. Morg tahliye edilirken, hastane yönetimince su baskınlarının önlenmesi ve temizlik işlemleri için çalışma başlatıldı. Etkili olan sağanak nedeniyle Elazığ kara yolu üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin girişini de su bastı. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken, Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzelköy’de de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü.

NUSAYBİN'DE BODRUM KATLAR İLE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Nusaybin'de, birçok evin avlusu ve bodrum katını su basarken, Çağ Çağ Deresi kenarındaki cadde ve sokaklar da suyla doldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri ile Nusaybin Belediyesi ekipleri, koordineli olarak, şikayet gelen bölgelere müdahalede bulundu. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile belirlenen noktalardaki su birikintileri tahliye edildi. Aşırı yağış sonrası Devrim, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerini birbirine bağlayan Çağ Çağ Deresi üzerindeki köprülerin çevresinde oluşan su birikintileri ile Yenituran Mahallesi’nde su tahliye çalışmalarını yerinde koordine ederek denetleyen Kaymakam Kayabaşı, çalışmaların aksamadan devam etmesini istedi. Meteorolojinin uyarısı üzerine tüm belediye ekipleri ile iş makinelerini teyakkuz halinde tuttuklarını Belirten Kaymakam Kayabaşı, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti değerlendirdiklerini ve süratle ekipleri belirlenen noktalara sevk ettiklerini söyledi.

ERZİNCAN'DA KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan’ın Kemaliye ve İliç ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Derelerden taşan sel suları nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.