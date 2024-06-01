Deprem mi oldu? 1 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Haziran Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 1 Haziran Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 1 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Haziran'da meydana gelen depremler...

1 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.01 08:48:59   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                         

2024.06.01 08:40:48   -.-  2.3  -.-   HUYUK-ARSUZ (HATAY)                             

2024.06.01 08:29:48    -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.06.01 07:46:39   -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.06.01 07:45:06      -.-  1.4  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                               

2024.06.01 07:06:54     -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

2024.06.01 06:29:39    -.-  1.5  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                               

2024.06.01 06:25:11  -.-  2.5  -.-   ERMISLER-(VAN)                                  

2024.06.01 06:24:26   -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                        

2024.06.01 06:09:48    -.-  2.8  -.-   COLPAN-(VAN)                                    

2024.06.01 05:46:28     -.-  1.3  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                           

2024.06.01 05:36:45     -.-  1.3  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                               

2024.06.01 05:13:52      -.-  1.0  -.-   OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)                      

2024.06.01 03:39:46  -.-  1.4  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               

2024.06.01 03:35:47     -.-  0.6  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                  

2024.06.01 03:27:46   -.-  1.4  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                       

2024.06.01 03:26:34     -.-  1.2  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.01 03:25:29   -.-  1.3  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                        

2024.06.01 03:18:21   -.-  1.5  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                       


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