Deprem mi oldu? 1 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:30

Güncelleme: 01.06.2024 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Haziran'da meydana gelen depremler...

1 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.01 08:48:59 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.06.01 08:40:48 -.- 2.3 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY)

2024.06.01 08:29:48 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.06.01 07:46:39 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.06.01 07:45:06 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2024.06.01 07:06:54 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2024.06.01 06:29:39 -.- 1.5 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2024.06.01 06:25:11 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN)

2024.06.01 06:24:26 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

2024.06.01 06:09:48 -.- 2.8 -.- COLPAN-(VAN)

2024.06.01 05:46:28 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2024.06.01 05:36:45 -.- 1.3 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2024.06.01 05:13:52 -.- 1.0 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)

2024.06.01 03:39:46 -.- 1.4 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.06.01 03:35:47 -.- 0.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

2024.06.01 03:27:46 -.- 1.4 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)

2024.06.01 03:26:34 -.- 1.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.01 03:25:29 -.- 1.3 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2024.06.01 03:18:21 -.- 1.5 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)