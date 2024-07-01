Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Temmuz'da meydana gelen depremler...

1 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.01 09:08:25 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)

2024.07.01 09:06:24 -.- 1.7 -.- BEYKOY-(BALIKESIR)

2024.07.01 08:51:13 -.- 1.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.01 08:46:34 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2024.07.01 08:31:57 -.- 1.7 -.- TASPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.07.01 07:52:07 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.01 07:35:52 -.- 2.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.07.01 07:23:04 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)

2024.07.01 07:10:10 -.- 3.5 3.5 SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.07.01 06:43:25 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.07.01 06:42:31 -.- 1.2 -.- PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA)

2024.07.01 06:06:20 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2024.07.01 05:22:17 -.- 1.5 -.- TASOLAR-AKCADAG (MALATYA)

2024.07.01 04:54:24 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

2024.07.01 04:20:30 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.01 04:08:52 -.- 1.8 -.- ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)

2024.07.01 04:00:52 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.01 02:24:17 -.- 1.5 -.- ALMUS (TOKAT)

2024.07.01 02:23:25 -.- 0.9 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS)

2024.07.01 01:51:06 -.- 1.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)