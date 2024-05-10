Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 10 Mayıs Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

10 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.10  -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                        

2024.05.10   -.-  1.8  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                             

2024.05.10   -.-  1.9  -.-   ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)                   

2024.05.10 -.-  2.5  -.-   UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.05.10   -.-  1.3  -.-   GUNEY-ODEMIS (IZMIR)                           

2024.05.10  -.-  1.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                            

2024.05.10   -.-  2.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.05.10   -.-  2.7  -.-   KARATAS-SERIK (ANTALYA)                        

2024.05.10    -.-  2.0  -.-   PELITLI-(MALATYA)                              

2024.05.10 -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2024.05.10   -.-  2.6  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.05.10   -.-  2.4  -.-   UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.05.10    -.-  1.6  -.-   TUZLA (ISTANBUL)                               

2024.05.10  -.-  2.0  -.-   UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.05.10    -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                

2024.05.10   -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2024.05.10  -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

2024.05.10    -.-  1.4  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                       

2024.05.10     -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                        

2024.05.10   -.-  2.1  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                            

2024.05.10  -.-  3.0  -.-   GURCISTAN                                      

2024.05.10  -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                       

2024.05.10   -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

2024.05.10 -.-  2.2  -.-   UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.05.10   -.-  2.1  -.-   BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN)                     

2024.05.10    -.-  2.5  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.05.10    -.-  1.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                    

2024.05.10 -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

2024.05.10  -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       

2024.05.10   -.-  1.4  -.-   KAYNAK-DARENDE (MALATYA)                       

2024.05.10  -.-  2.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

2024.05.10  -.-  1.4  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.05.10  -.-  2.0  -.-   AGACYOLU-(BINGOL)                              


deprem mi oldu haberleri deprem haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri son deprem haberleri afad haberleri Kandilli haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin

Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Offroad Sezonu Vezirköprü’de açılıyor!

Offroad Sezonu Vezirköprü’de açılıyor!
AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması
Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?

Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?