Deprem mi oldu? 11 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mart Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 11 Mart Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Mart'ta meydana gelen depremler...
11 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:53:14 -.- 1.8 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)
07:27:34 -.- 1.4 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA)
07:17:13 -.- 1.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
06:41:41 -.- 1.4 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
06:38:00 -.- 1.8 -.- BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY)
06:13:13 -.- 1.2 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:04:18 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:38:53 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:18:31 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:52:40 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:47:59 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:01:56 -.- 2.6 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL)
03:53:31 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
03:45:44 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
03:37:57 -.- 3.1 3.3 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)
03:35:11 -.- 1.6 -.- TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)
03:32:14 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
03:10:17 -.- 4.5 4.0 TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)
03:09:38 -.- 2.1 2.5 DOVER-(HATAY)
03:06:17 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:56:56 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:25:32 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:22:19 -.- 1.2 -.- BOZLU-(HATAY)
02:08:55 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:53:20 -.- 1.8 -.- BALIKLIDERE-(HATAY)
01:42:19 -.- 1.4 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)
01:36:30 -.- 0.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:24:13 -.- 1.8 -.- DILEK-(MALATYA)
01:12:43 -.- 1.6 -.- DOGANAY-ARDESEN (RIZE)
01:02:04 -.- 0.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:54:00 -.- 1.4 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
00:50:57 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:49:51 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:34:17 -.- 0.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)
00:22:40 -.- 1.8 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
00:17:17 -.- 1.1 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:06:29 -.- 1.9 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
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