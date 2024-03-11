Deprem mi oldu? 11 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mart Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 11 Mart Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:17
Deprem mi oldu? 11 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Mart'ta meydana gelen depremler...

11 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:53:14 -.-  1.8  -.-   GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)                         

07:27:34 -.-  1.4  -.-   HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA)                   

07:17:13 -.-  1.1  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                               

06:41:41 -.-  1.4  -.-   AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)                         

06:38:00 -.-  1.8  -.-   BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY)                       

06:13:13 -.-  1.2  -.-   KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

06:04:18 -.-  2.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

05:38:53 -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

05:18:31 -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

04:52:40  -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

04:47:59  -.-  3.0  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

04:01:56  -.-  2.6  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                           

03:53:31  -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

03:45:44  -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                          

03:37:57  -.-  3.1  3.3   KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)                        

03:35:11  -.-  1.6  -.-   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)               

03:32:14  -.-  1.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

03:10:17  -.-  4.5  4.0   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)               

03:09:38  -.-  2.1  2.5   DOVER-(HATAY)                                     

03:06:17  -.-  1.5  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

02:56:56  -.-  1.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

02:25:32  -.-  1.2  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

02:22:19  -.-  1.2  -.-   BOZLU-(HATAY)                                    

02:08:55  -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

01:53:20  -.-  1.8  -.-   BALIKLIDERE-(HATAY)                              

01:42:19  -.-  1.4  -.-   OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)                       

01:36:30  -.-  0.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

01:24:13  -.-  1.8  -.-   DILEK-(MALATYA)                                  

01:12:43  -.-  1.6  -.-   DOGANAY-ARDESEN (RIZE)                           

01:02:04  -.-  0.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

00:54:00  -.-  1.4  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                         

00:50:57  -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

00:49:51  -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

00:34:17  -.-  0.7  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                          

00:22:40  -.-  1.8  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                         

00:17:17  -.-  1.1  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:06:29  -.-  1.9  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                     

   


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin

İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz

İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor

AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'

Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu