Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mayıs Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 11 Mayıs Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
11 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.11 -.- 1.7 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA)
2024.05.11 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2024.05.11 -.- 3.6 3.7 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
2024.05.11 -.- 1.8 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
2024.05.11 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
2024.05.11 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI
2024.05.11 -.- 2.5 -.- YUCELER-UNYE (ORDU)
2024.05.11 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.11 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2024.05.11 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2024.05.11 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2024.05.11 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.11 -.- 2.2 -.- AHLATKOY-(KASTAMONU)
2024.05.11 -.- 2.0 -.- SAKABASI-(ELAZIG)
2024.05.11 -.- 2.3 -.- ASAGIBITIKCI-ERGANI (DIYARBAKIR)
2024.05.11 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.11 -.- 1.9 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.05.11 -.- 2.2 -.- YESILVADI-SERIK (ANTALYA)
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