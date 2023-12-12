Deprem mi oldu? 12 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:58
Deprem mi oldu? 12 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Aralık'da meydana gelen depremler... 

12 ARALIK 2023 DEPREMLER

2023.12.12 09:13:42  38.2627   39.0168        7.5      -.-  2.0  -.-   GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA)                        

2023.12.12 06:46:56  38.1112   37.2120        5.0      -.-  2.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.12 06:01:59  38.8478   27.8208        8.0      -.-  2.4  -.-   MORALILAR-AKHISAR (MANISA)                        

2023.12.12 05:36:45  38.4420   37.7197        3.6      -.-  1.5  -.-   CINARKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2023.12.12 04:58:16  38.8422   26.4288        4.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2023.12.12 04:48:35  37.9040   36.2813        5.0      -.-  1.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.12.12 04:45:57  38.8298   26.4405        6.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2023.12.12 04:14:19  35.2645   33.7083       20.5      -.-  1.9  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     

2023.12.12 04:09:34  38.8585   37.5132        5.4      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

2023.12.12 04:05:03  37.8698   36.0708        8.6      -.-  1.7  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.12.12 03:55:18  40.4365   28.4498       11.0      -.-  2.0  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        

2023.12.12 02:09:35  38.3635   39.2747       27.4      -.-  1.6  -.-   YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)                    

2023.12.12 02:06:27  38.4200   37.1343        5.0      -.-  1.8  -.-   OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.12 01:54:45  38.7893   37.4510       10.0      -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2023.12.12 01:13:41  38.8318   37.4630        6.2      -.-  2.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2023.12.12 01:01:39  40.6293   34.8763        5.0      -.-  2.0  -.-   BEYDILI-(CORUM)                                   

2023.12.12 00:34:00  38.4737   37.6260        7.4      -.-  1.3  -.-   YESILTAS-DARENDE (MALATYA)                        

2023.12.12 00:16:29  38.4908   31.8430        5.4      -.-  1.1  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)               


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