Deprem mi oldu? 12 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:45

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ocak'ta meydana gelen depremler...



12 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.12 08:37:23 38.0677 37.6927 5.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.01.12 08:23:10 38.0432 37.6607 7.4 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.01.12 06:51:09 35.0613 23.3627 13.9 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.01.12 06:41:56 38.3740 37.3747 5.0 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.12 06:28:09 40.4132 28.8372 12.5 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.01.12 06:26:28 40.4287 28.8460 4.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.12 05:55:59 38.1675 27.4492 3.3 -.- 1.6 -.- TASKESIK-TORBALI (IZMIR)

2024.01.12 05:44:56 38.4518 37.4833 7.1 -.- 1.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.12 03:49:48 37.0392 28.3742 16.4 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)

2024.01.12 03:40:28 40.6385 27.4667 2.6 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.01.12 03:27:54 37.2625 37.0467 11.0 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.12 01:41:02 38.9768 33.4127 9.7 -.- 1.2 -.- BOZAN-KULU (KONYA)

2024.01.12 01:36:59 38.3743 27.2508 10.8 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2024.01.12 01:36:52 38.9928 33.3622 9.1 -.- 1.4 -.- BOZAN-KULU (KONYA)

2024.01.12 01:31:40 40.4267 28.8868 10.7 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.12 01:22:06 36.2058 36.1862 7.7 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY)

2024.01.12 00:20:01 38.2617 31.0797 14.2 -.- 1.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA)

2024.01.12 00:17:09 38.3448 27.2133 3.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.01.12 00:07:43 37.2585 36.3973 5.5 -.- 1.5 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)

2024.01.12 00:03:12 38.0762 36.5963 3.0 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.12 00:02:00 38.1350 36.6265 5.0 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)