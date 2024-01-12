Deprem mi oldu? 12 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Ocak Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:45
Deprem mi oldu? 12 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ocak'ta meydana gelen depremler...

12 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.12 08:37:23  38.0677   37.6927        5.4      -.-  2.4  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2024.01.12 08:23:10  38.0432   37.6607        7.4      -.-  2.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.01.12 06:51:09  35.0613   23.3627       13.9      -.-  4.3  4.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.01.12 06:41:56  38.3740   37.3747        5.0      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.01.12 06:28:09  40.4132   28.8372       12.5      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2024.01.12 06:26:28  40.4287   28.8460        4.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2024.01.12 05:55:59  38.1675   27.4492        3.3      -.-  1.6  -.-   TASKESIK-TORBALI (IZMIR)                          

2024.01.12 05:44:56  38.4518   37.4833        7.1      -.-  1.0  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2024.01.12 03:49:48  37.0392   28.3742       16.4      -.-  1.0  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              

2024.01.12 03:40:28  40.6385   27.4667        2.6      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2024.01.12 03:27:54  37.2625   37.0467       11.0      -.-  1.6  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.01.12 01:41:02  38.9768   33.4127        9.7      -.-  1.2  -.-   BOZAN-KULU (KONYA)                                

2024.01.12 01:36:59  38.3743   27.2508       10.8      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

2024.01.12 01:36:52  38.9928   33.3622        9.1      -.-  1.4  -.-   BOZAN-KULU (KONYA)                                

2024.01.12 01:31:40  40.4267   28.8868       10.7      -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2024.01.12 01:22:06  36.2058   36.1862        7.7      -.-  1.8  -.-   KUCUKDALYAN-(HATAY)                               

2024.01.12 00:20:01  38.2617   31.0797       14.2      -.-  1.4  -.-   KURUSARI-YALVAC (ISPARTA)                         

2024.01.12 00:17:09  38.3448   27.2133        3.9      -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

2024.01.12 00:07:43  37.2585   36.3973        5.5      -.-  1.5  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                       

2024.01.12 00:03:12  38.0762   36.5963        3.0      -.-  1.2  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.12 00:02:00  38.1350   36.6265        5.0      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    


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