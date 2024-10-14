AFAD duyurdu: Adana'da deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Adana'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:39

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 00:29'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.03 km olarak aktarıldı.

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Etiketler: #deprem #afad #Adana

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