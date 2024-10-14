AFAD duyurdu: Adana'da deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 00:29'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.03 km olarak aktarıldı.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-14
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:37.80389 N
Boylam:36.16722 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/JRWt4ekWZZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Demet Tuncer: CIA'in teklifini reddettim!