Deprem mi oldu? 14 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Şubat'ta meydana gelen depremler...

14 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

2024.02.14 08:58:49 -.- 1.8 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.14 08:27:35 -.- 1.1 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.14 08:03:29 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.14 07:36:16 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 07:03:07 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.02.14 06:21:02 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.14 05:37:38 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 05:33:39 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.14 05:29:45 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.14 05:22:43 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.02.14 05:06:22 -.- 1.4 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.14 04:24:32 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.14 02:58:46 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 02:43:41 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI

2024.02.14 01:59:41 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.14 01:13:15 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

2024.02.14 01:04:19 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

2024.02.14 01:03:21 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 01:03:02 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 00:44:31 -.- 1.1 -.- ANAYAZI-(HATAY)

2024.02.14 00:31:37 -.- 2.0 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.14 00:11:49 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.02.14 00:04:05 -.- 2.4 -.- KIRAZLI-SIRVAN (SIIRT)