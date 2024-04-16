Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:24

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 16 Nisan'da meydana gelen depremler...

16 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:04:08 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

08:24:16 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

07:52:02 -.- 2.6 -.- AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN)

07:43:18 -.- 2.3 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)

07:25:10 -.- 1.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)

07:07:53 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY)

07:04:53 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

06:47:02 -.- 1.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

06:36:55 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:35:23 -.- 1.5 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS)

06:32:59 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI-SARAYKOY (DENIZLI)

06:29:34 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

06:22:22 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

06:13:34 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

05:49:25 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

05:38:09 -.- 2.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:16:26 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:06:22 -.- 1.8 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)

04:46:44 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:46:15 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)

04:13:00 -.- 1.0 -.- BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA)

04:12:02 -.- 1.0 -.- PELITALAN-(MANISA)

03:51:26 -.- 2.1 -.- AYAZPINAR-PERTEK (TUNCELI)

03:45:58 -.- 1.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)

03:40:15 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:16:06 -.- 1.0 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

02:55:24 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:27:09 -.- 0.8 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:20:30 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

02:17:24 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

02:11:02 -.- 1.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:05:58 -.- 2.4 -.- SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI)

01:40:34 -.- 1.4 -.- BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG)

01:38:08 -.- 1.4 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:28:40 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:22:14 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:15:47 -.- 3.4 3.3 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:52:20 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

00:35:55 -.- 2.0 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI)