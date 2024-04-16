Deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Nisan Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:24
Deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 16 Nisan'da meydana gelen depremler...

16 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:04:08   -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

08:24:16  -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                          

07:52:02   -.-  2.6  -.-   AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN)                         

07:43:18  -.-  2.3  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                        

07:25:10   -.-  1.3  -.-   CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)                  

07:07:53  -.-  1.6  -.-   BUYUKDALYAN-(HATAY)                              

07:04:53   -.-  2.2  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                               

06:47:02  -.-  1.2  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                         

06:36:55  -.-  1.8  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

06:35:23   -.-  1.5  -.-   BASOREN-GURUN (SIVAS)                            

06:32:59    -.-  1.3  -.-   KOPRUBASI-SARAYKOY (DENIZLI)                     

06:29:34   -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                          

06:22:22  -.-  1.3  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                             

06:13:34   -.-  1.5  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                               

05:49:25   -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

05:38:09   -.-  2.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:16:26  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

05:06:22   -.-  1.8  -.-   YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)                    

04:46:44  -.-  1.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

04:46:15     -.-  1.4  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                     

04:13:00   -.-  1.0  -.-   BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA)                     

04:12:02   -.-  1.0  -.-   PELITALAN-(MANISA)                               

03:51:26   -.-  2.1  -.-   AYAZPINAR-PERTEK (TUNCELI)                       

03:45:58   -.-  1.0  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                           

03:40:15    -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

03:16:06   -.-  1.0  -.-   KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)               

02:55:24   -.-  1.6  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                           

02:27:09   -.-  0.8  -.-   GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                   

02:20:30   -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                               

02:17:24   -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                            

02:11:02    -.-  1.1  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

02:05:58    -.-  2.4  -.-   SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI)                     

01:40:34   -.-  1.4  -.-   BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG)                          

01:38:08   -.-  1.4  -.-   RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

01:28:40   -.-  2.1  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

01:22:14   -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

01:15:47   -.-  3.4  3.3   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

00:52:20   -.-  1.8  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                       

00:35:55   -.-  2.0  -.-   KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI)                        


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