Deprem mi oldu? 16 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar,16 Ocak Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 16 Ocak Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:32
Deprem mi oldu? 16 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ocak'ta meydana gelen depremler...

16 OCAK SON DEPREMLER

08:20:52  -.-  4.7  -..-   YUNANISTAN                                       

07:37:47  -.-  1.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

06:47:00  -.-  1.9  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                         

05:48:24  -.-  1.1  -.-   FATIH-(MALATYA)                                  

05:21:37  -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                       

05:15:11  -.-  1.7  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

05:03:58  -.-  0.9  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                           

04:39:41  -.-  2.1  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                         

04:20:11  -.-  2.1  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                        

04:13:32 -.-  2.1  -.-   AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)                     

03:49:43  -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                       

03:47:34  -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

03:35:05  -.-  1.5  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

03:28:04  -.-  0.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

02:49:02  .-  2.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

02:40:50   -.-  2.2  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

02:36:06  -.-  2.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

02:23:20  -.-  1.9  -.-   DUZYAYLA-ELESKIRT (AGRI)                         

01:36:53  -.-  2.5  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

01:14:38  -.-  1.9  -.-   YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)                      

01:07:02  -.-  0.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

01:03:00  -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       


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