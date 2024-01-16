Deprem mi oldu? 16 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:32

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ocak'ta meydana gelen depremler...

16 OCAK SON DEPREMLER

08:20:52 -.- 4.7 -..- YUNANISTAN

07:37:47 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

06:47:00 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

05:48:24 -.- 1.1 -.- FATIH-(MALATYA)

05:21:37 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

05:15:11 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

05:03:58 -.- 0.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

04:39:41 -.- 2.1 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)

04:20:11 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

04:13:32 -.- 2.1 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)

03:49:43 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

03:47:34 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

03:35:05 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU)

03:28:04 -.- 0.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:49:02 .- 2.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

02:40:50 -.- 2.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:36:06 -.- 2.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:23:20 -.- 1.9 -.- DUZYAYLA-ELESKIRT (AGRI)

01:36:53 -.- 2.5 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:14:38 -.- 1.9 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

01:07:02 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:03:00 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)