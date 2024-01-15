Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı?' demişti: AKP’den yine aday oldu...

Bir depremzedeye yönelik kullandığı “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" ifadeleri ile gündem olan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:57
Abone Ol google-news

Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi.

Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.

O DİYALOG TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş evlerde duşakabinin küçük olmasından şikâyet etmişti.

Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" demişti.


AKP 6 Şubat depremleri 6 Şubat depremi artçı deprem deprem

İlgili Haberler

İBB depremzede Hataylı üreticilerden aldı, İstanbullulara dağıttı

İBB depremzede Hataylı üreticilerden aldı, İstanbullulara dağıttı
Deprem mi oldu? 15 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 15 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Veli-Der’den depremzede kardeşlere destek: Suç duyurusunda bulundular

Veli-Der’den depremzede kardeşlere destek: Suç duyurusunda bulundular

En Çok Okunan Haberler