Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı?' demişti: AKP’den yine aday oldu...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:57

Güncelleme: 15.01.2024 - 20:57

Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi.

Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.

O DİYALOG TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş evlerde duşakabinin küçük olmasından şikâyet etmişti.

Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" demişti.