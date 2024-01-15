Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı?' demişti: AKP’den yine aday oldu...
Bir depremzedeye yönelik kullandığı “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" ifadeleri ile gündem olan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi.
Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden
aday gösterildi.
Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları
ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikâyet etmesi
üzerine, “Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.
O DİYALOG TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem
sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla
birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede
bir vatandaş evlerde duşakabinin küçük olmasından şikâyet etmişti.
Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" demişti.
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