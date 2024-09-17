Deprem mi oldu? 17 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Eylül'de meydana gelen depremler...

17 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

08:25:06 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:09:07 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:53:46 -.- 2.2 -.- YONCALI-BAYAT (CORUM)

07:51:15 -.- 1.2 -.- YENICEPINAR-(BOLU)

07:26:19 -.- 1.7 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)

06:01:48 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

05:53:12 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

05:50:16 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

05:37:54 -.- 0.8 -.- MUGLA

05:26:27 -.- 1.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)

05:15:15 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:52:12 -.- 2.4 -.- ARICILAR-(BINGOL)

04:42:06 -.- 1.4 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:40:36 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:32:50 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:17:40 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA)

04:12:29 -.- 2.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:52:31 -.- 1.2 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)

03:44:27 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

03:31:18 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)

02:48:04 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:42:50 -.- 1.6 -.- CICEK-PAZARCIK (MUGLA)

01:14:21 -.- 1.3 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

00:30:57 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)