Deprem mi oldu? 17 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 17 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Eylül'de meydana gelen depremler...

17 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

08:25:06    -.-  1.7  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

08:09:07  -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 

07:53:46   -.-  2.2  -.-   YONCALI-BAYAT (CORUM)                      

07:51:15   -.-  1.2  -.-   YENICEPINAR-(BOLU)                         

07:26:19   -.-  1.7  -.-   ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)              

06:01:48     -.-  1.7  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)           

05:53:12   -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                 

05:50:16   -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                    

05:37:54    -.-  0.8  -.-   MUGLA                                      

05:26:27   -.-  1.7  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                       

05:15:15    -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)          

04:52:12    -.-  2.4  -.-   ARICILAR-(BINGOL)                          

04:42:06   -.-  1.4  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)          

04:40:36    -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)          

04:32:50    -.-  1.2  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

04:17:40    -.-  1.4  -.-   CINARCIK (YALOVA)                          

04:12:29   -.-  2.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)              

03:52:31  -.-  1.2  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                       

03:44:27    -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                    

03:31:18   -.-  1.5  -.-   KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)                 

02:48:04    -.-  1.2  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

02:42:50    -.-  1.6  -.-   CICEK-PAZARCIK (MUGLA)                  

01:14:21    -.-  1.3  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                  

00:30:57   -.-  1.3  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                   


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #depremler

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Naci Görür uyarmıştı: Tunceli depremi sonrası yeni açıklama

Naci Görür uyarmıştı: Tunceli depremi sonrası yeni açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler