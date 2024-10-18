Deprem mi oldu? 18 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 18 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:33

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Ekim'de meydana gelen depremler...

18 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.18 08:44:11  38.0780   36.4932       12.9      -.-  2.2  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.18 07:33:57  38.0413   37.5343        2.0      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.10.18 06:23:30  39.7108   37.4233        9.1      -.-  1.8  -.-   CELALLI-HAFIK (SIVAS)                             

2024.10.18 05:32:55  40.0493   42.6425       10.2      -.-  2.3  -.-   COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)                          

2024.10.18 05:27:05  38.1705   38.3973        5.0      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.10.18 05:19:54  38.3510   38.7932        4.1      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2024.10.18 04:30:15  35.7347   27.8927        6.7      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.18 04:27:59  35.5445   27.9663        7.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.18 04:22:50  36.4102   28.7283       16.4      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.18 04:00:22  37.4327   37.1590        7.1      -.-  2.3  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.10.18 03:44:47  36.8385   28.3592        8.3      -.-  1.4  -.-   ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)                           

2024.10.18 02:12:14  38.4342   38.9285        5.0      -.-  3.2  3.3   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           

2024.10.18 01:57:00  38.1357   38.3720        5.0      -.-  1.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.10.18 01:29:09  38.0975   36.5113        1.6      -.-  2.0  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.10.18 01:06:55  39.6830   37.3562        4.6      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   

2024.10.18 01:00:37  39.6383   37.3825        4.7      -.-  1.8  -.-   BARCIN-(SIVAS)                                    

2024.10.18 00:57:11  38.1175   37.1248        7.2      -.-  1.9  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.18 00:51:10  38.1262   37.1095        1.2      -.-  1.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.18 00:39:11  38.1828   37.8700       14.4      -.-  1.6  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2024.10.18 00:01:25  38.5755   27.7032       16.6      -.-  1.4  -.-   IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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