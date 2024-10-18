Deprem mi oldu? 18 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:33

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Ekim'de meydana gelen depremler...

18 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.18 08:44:11 38.0780 36.4932 12.9 -.- 2.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 07:33:57 38.0413 37.5343 2.0 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 06:23:30 39.7108 37.4233 9.1 -.- 1.8 -.- CELALLI-HAFIK (SIVAS)

2024.10.18 05:32:55 40.0493 42.6425 10.2 -.- 2.3 -.- COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)

2024.10.18 05:27:05 38.1705 38.3973 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.10.18 05:19:54 38.3510 38.7932 4.1 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2024.10.18 04:30:15 35.7347 27.8927 6.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.10.18 04:27:59 35.5445 27.9663 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2024.10.18 04:22:50 36.4102 28.7283 16.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.10.18 04:00:22 37.4327 37.1590 7.1 -.- 2.3 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 03:44:47 36.8385 28.3592 8.3 -.- 1.4 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)

2024.10.18 02:12:14 38.4342 38.9285 5.0 -.- 3.2 3.3 SARITAS-BASKIL (ELAZIG)

2024.10.18 01:57:00 38.1357 38.3720 5.0 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.10.18 01:29:09 38.0975 36.5113 1.6 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 01:06:55 39.6830 37.3562 4.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-(SIVAS)

2024.10.18 01:00:37 39.6383 37.3825 4.7 -.- 1.8 -.- BARCIN-(SIVAS)

2024.10.18 00:57:11 38.1175 37.1248 7.2 -.- 1.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 00:51:10 38.1262 37.1095 1.2 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.18 00:39:11 38.1828 37.8700 14.4 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.10.18 00:01:25 38.5755 27.7032 16.6 -.- 1.4 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)