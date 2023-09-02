Deprem mi oldu? 2 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:33

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:33

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Eylül'de meydana gelen depremler...

2 EYLÜL TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2023.09.02 11:55:10 -.- 1.9 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

2023.09.02 10:47:55 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.02 09:07:38 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.02 08:42:30 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2023.09.02 08:36:39 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.02 08:21:29 -.- 1.6 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)

2023.09.02 08:07:00 -.- 2.4 -.- YENIKOY-(OSMANIYE)

2023.09.02 07:28:42 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.09.02 06:59:16 -.- 2.4 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS)

2023.09.02 06:52:35 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.02 06:17:22 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA)

2023.09.02 06:16:27 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA)

2023.09.02 06:04:31 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI)

2023.09.02 05:59:42 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

2023.09.02 05:08:51 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN

2023.09.02 04:43:47 -.- 1.3 -.- HACIBABA-GEDIZ (KUTAHYA)

2023.09.02 04:29:34 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2023.09.02 04:17:58 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2023.09.02 02:35:37 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.02 02:18:14 -.- 3.1 3.1 CEVDETIYE-(OSMANIYE)

2023.09.02 01:08:57 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.02 00:35:11 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.02 00:10:28 -.- 2.1 -.- ALVAR-PASINLER (ERZURUM)