Deprem mi oldu? 2 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler...

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:33
Deprem mi oldu? 2 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler...
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Eylül'de meydana gelen depremler...

 2 EYLÜL TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER  

2023.09.02 11:55:10  -.-  1.9  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          

2023.09.02 10:47:55   -.-  1.8  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.09.02 09:07:38  -.-  1.5  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2023.09.02 08:42:30  -.-  1.8  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 

2023.09.02 08:36:39  -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.09.02 08:21:29  -.-  1.6  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         

2023.09.02 08:07:00  -.-  2.4  -.-   YENIKOY-(OSMANIYE)                                

2023.09.02 07:28:42  -.-  1.9  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         

2023.09.02 06:59:16 -.-  2.4  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             

2023.09.02 06:52:35 -.-  2.4  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2023.09.02 06:17:22 -.-  1.6  -.-   ALGI-(MUGLA)                                      

2023.09.02 06:16:27 -.-  1.6  -.-   ALGI-(MUGLA)                                      

2023.09.02 06:04:31 -.-  1.2  -.-   HONAZ (DENIZLI)                                   

2023.09.02 05:59:42 -.-  2.6  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  

2023.09.02 05:08:51 -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2023.09.02 04:43:47  -.-  1.3  -.-   HACIBABA-GEDIZ (KUTAHYA)                          

2023.09.02 04:29:34  -.-  1.5  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  

2023.09.02 04:17:58  -.-  2.0  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 

2023.09.02 02:35:37  -.-  2.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.09.02 02:18:14  -.-  3.1  3.1   CEVDETIYE-(OSMANIYE)                              

2023.09.02 01:08:57  -.-  1.8  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2023.09.02 00:35:11  -.-  1.2  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.09.02 00:10:28  -.-  2.1  -.-   ALVAR-PASINLER (ERZURUM)       


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