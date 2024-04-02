Deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 02.04.2024 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Nisan'da meydana gelen depremler...

2 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:57 -.- 1.4 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)

08:06:06 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:17:19 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

06:58:59 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

05:19:17 -.- 1.4 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:59:49 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:47:15 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:14:04 -.- 3.3 3.3 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

03:29:18 -.- 3.7 3.7 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

03:27:58 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)

03:02:39 -.- 2.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

02:26:53 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:41:42 -.- 1.8 -.- KOSELER-EZINE (CANAKKALE)

00:32:03 -.- 2.6 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

00:23:23 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)