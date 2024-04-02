Deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Nisan Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Nisan Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Nisan'da meydana gelen depremler...

2 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:57   -.-  1.4  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                     

08:06:06   -.-  1.9  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

07:17:19    -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                      

06:58:59  -.-  1.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                  

05:19:17   -.-  1.4  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

04:59:49  -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

04:47:15  -.-  1.3  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

04:14:04   -.-  3.3  3.3   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                   

03:29:18   -.-  3.7  3.7   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                       

03:27:58  -.-  1.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                  

03:02:39   -.-  2.1  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                           

02:26:53  -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

01:41:42  -.-  1.8  -.-   KOSELER-EZINE (CANAKKALE)                    

00:32:03   -.-  2.6  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                   

00:23:23    -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)     


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