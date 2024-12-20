Deprem mi oldu? 20 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 20 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? 20 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:14

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.20 07:53:59  38.2287   38.0527       10.5      -.-  1.7  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)    

2024.12.20 07:11:54  38.2577   38.7593        6.5      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)      

2024.12.20 06:34:51  38.2287   37.9897       17.9      -.-  1.5  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 

2024.12.20 05:52:10  37.5415   30.5452        5.0      -.-  1.6  -.-   ALKAYA-BUCAK (BURDUR)     

2024.12.20 05:44:39  38.4495   39.2325        5.5      -.-  2.5  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)  

2024.12.20 05:37:53  36.1427   31.2937       11.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ       

2024.12.20 04:57:05  38.0212   36.7370       26.0      -.-  1.3  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)  

2024.12.20 04:39:50  40.3950   28.4537       11.8      -.-  2.3  -.-   BOGAZ-KARACABEY (BURSA)   

2024.12.20 04:28:25  37.6308   29.9180        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)      

2024.12.20 04:21:30  39.1073   39.0323       17.9      -.-  1.2  -.-   GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)  

2024.12.20 03:27:05  37.0830   36.8848        5.4      -.-  2.1  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)      

2024.12.20 03:22:44  36.8753   28.2200       12.3      -.-  1.2  -.-   YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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