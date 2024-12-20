Deprem mi oldu? 20 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:14

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:14

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.20 07:53:59 38.2287 38.0527 10.5 -.- 1.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2024.12.20 07:11:54 38.2577 38.7593 6.5 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.12.20 06:34:51 38.2287 37.9897 17.9 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.12.20 05:52:10 37.5415 30.5452 5.0 -.- 1.6 -.- ALKAYA-BUCAK (BURDUR)

2024.12.20 05:44:39 38.4495 39.2325 5.5 -.- 2.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.12.20 05:37:53 36.1427 31.2937 11.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.12.20 04:57:05 38.0212 36.7370 26.0 -.- 1.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.12.20 04:39:50 40.3950 28.4537 11.8 -.- 2.3 -.- BOGAZ-KARACABEY (BURSA)

2024.12.20 04:28:25 37.6308 29.9180 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)

2024.12.20 04:21:30 39.1073 39.0323 17.9 -.- 1.2 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)

2024.12.20 03:27:05 37.0830 36.8848 5.4 -.- 2.1 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.12.20 03:22:44 36.8753 28.2200 12.3 -.- 1.2 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)