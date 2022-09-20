Deprem mi oldu? 20 EYLÜL 2022 son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Denizli'de 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki, deprem ne zaman oldu? Derprem hangi fay hattında gerçekleşti?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.42’de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler
20 Eylül 2022 son depremler listesi
2022.09.20 14:42:10 3.3 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)
2022.09.20 14:35:13 1.6 BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)
2022.09.20 14:16:16 1.9 MAKSUTLU-UZUNKOPRU (EDIRNE)
2022.09.20 13:46:55 2.3 BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)
2022.09.20 13:19:31 3.0 INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)
2022.09.20 12:55:42 1.5 YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)
2022.09.20 12:51:40 1.7 AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
2022.09.20 12:33:58 1.6 YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA)
2022.09.20 12:19:17 3.0 KAPIKOY-SARAY (VAN)
2022.09.20 12:11:49 1.8 BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2022.09.20 11:57:36 2.2 VAN GOLU
2022.09.20 11:10:16 3.1 MESCICELE-(BOLU)
2022.09.20 10:09:33 1.5 SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)
2022.09.20 10:09:01 2.1 EGE DENIZI
2022.09.20 10:00:40 2.6 AKDENIZ
2022.09.20 09:14:24 1.7 KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)
2022.09.20 09:14:23 2.3 MARMARA DENIZI
2022.09.20 08:40:56 1.4 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2022.09.20 07:58:52 2.1 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2022.09.20 07:37:35 2.5 BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)
2022.09.20 06:28:44 1.8 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)
2022.09.20 05:30:36 1.9 GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2022.09.20 05:18:57 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.09.20 05:14:28 1.4 GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
2022.09.20 05:09:50 2.2 GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)
2022.09.20 05:04:35 3.4 IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI
2022.09.20 04:42:06 1.6 SURIYE
2022.09.20 03:59:17 1.5 BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)
2022.09.20 03:33:55 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.09.20 03:13:24 2.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.09.20 02:47:24 2.1 YAVU-ISKILIP (CORUM)
2022.09.20 02:24:19 1.7 BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)
2022.09.20 02:21:43 2.0 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
2022.09.20 01:17:57 1.6 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2022.09.20 01:00:38 1.7 EGE DENIZI
2022.09.20 00:57:08 1.6 SARICAM (ADANA)
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'