Deprem mi oldu? 20 EYLÜL 2022 son depremler

20 Eylül 2022 Salı, 15:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.42’de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler

20 Eylül 2022 son depremler listesi

2022.09.20 14:42:10 3.3 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)

2022.09.20 14:35:13 1.6 BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)

2022.09.20 14:16:16 1.9 MAKSUTLU-UZUNKOPRU (EDIRNE)

2022.09.20 13:46:55 2.3 BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)

2022.09.20 13:19:31 3.0 INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)

2022.09.20 12:55:42 1.5 YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)

2022.09.20 12:51:40 1.7 AKDERE-SILIFKE (MERSIN)

2022.09.20 12:33:58 1.6 YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA)

2022.09.20 12:19:17 3.0 KAPIKOY-SARAY (VAN)

2022.09.20 12:11:49 1.8 BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)

2022.09.20 11:57:36 2.2 VAN GOLU

2022.09.20 11:10:16 3.1 MESCICELE-(BOLU)

2022.09.20 10:09:33 1.5 SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)

2022.09.20 10:09:01 2.1 EGE DENIZI

2022.09.20 10:00:40 2.6 AKDENIZ

2022.09.20 09:14:24 1.7 KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)

2022.09.20 09:14:23 2.3 MARMARA DENIZI

2022.09.20 08:40:56 1.4 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2022.09.20 07:58:52 2.1 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2022.09.20 07:37:35 2.5 BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)

2022.09.20 06:28:44 1.8 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)

2022.09.20 05:30:36 1.9 GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2022.09.20 05:18:57 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.20 05:14:28 1.4 GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

2022.09.20 05:09:50 2.2 GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)

2022.09.20 05:04:35 3.4 IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI

2022.09.20 04:42:06 1.6 SURIYE

2022.09.20 03:59:17 1.5 BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)

2022.09.20 03:33:55 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.20 03:13:24 2.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2022.09.20 02:47:24 2.1 YAVU-ISKILIP (CORUM)

2022.09.20 02:24:19 1.7 BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)

2022.09.20 02:21:43 2.0 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)

2022.09.20 01:17:57 1.6 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2022.09.20 01:00:38 1.7 EGE DENIZI

2022.09.20 00:57:08 1.6 SARICAM (ADANA)