Deprem mi oldu? 20 EYLÜL 2022 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Denizli'de 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki, deprem ne zaman oldu? Derprem hangi fay hattında gerçekleşti?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 15:48
Deprem mi oldu? 20 EYLÜL 2022 son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.42’de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler

20 Eylül 2022 son depremler listesi

2022.09.20 14:42:10  3.3   PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)              

2022.09.20 14:35:13  1.6    BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)                     

2022.09.20 14:16:16  1.9     MAKSUTLU-UZUNKOPRU (EDIRNE)                   

2022.09.20 13:46:55  2.3    BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                    

2022.09.20 13:19:31  3.0    INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)                     

2022.09.20 12:55:42  1.5     YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)          

2022.09.20 12:51:40  1.7    AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                          

2022.09.20 12:33:58  1.6   YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA)                      

2022.09.20 12:19:17  3.0  KAPIKOY-SARAY (VAN)                              

2022.09.20 12:11:49  1.8   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         

2022.09.20 11:57:36  2.2   VAN GOLU                                        

2022.09.20 11:10:16  3.1  MESCICELE-(BOLU)                                 

2022.09.20 10:09:33  1.5    SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                         

2022.09.20 10:09:01  2.1    EGE DENIZI                                       

2022.09.20 10:00:40  2.6    AKDENIZ                                         

2022.09.20 09:14:24  1.7    KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)                      

2022.09.20 09:14:23  2.3   MARMARA DENIZI                                   

2022.09.20 08:40:56  1.4    KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                       

2022.09.20 07:58:52  2.1     BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                      

2022.09.20 07:37:35  2.5    BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)                      

2022.09.20 06:28:44  1.8    PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)                           

2022.09.20 05:30:36  1.9     GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2022.09.20 05:18:57  1.6    KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                

2022.09.20 05:14:28  1.4     GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                           

2022.09.20 05:09:50  2.2    GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)                     

2022.09.20 05:04:35  3.4    IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI                    

2022.09.20 04:42:06  1.6    SURIYE                                       

2022.09.20 03:59:17  1.5     BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)                 

2022.09.20 03:33:55  1.3    KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2022.09.20 03:13:24  2.0     ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                        

2022.09.20 02:47:24  2.1     YAVU-ISKILIP (CORUM)                           

2022.09.20 02:24:19  1.7   BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)                         

2022.09.20 02:21:43  2.0     KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                 

2022.09.20 01:17:57  1.6     ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

2022.09.20 01:00:38  1.7    EGE DENIZI                                       

2022.09.20 00:57:08  1.6   SARICAM (ADANA)             


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