Deprem mi oldu? 21 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 09:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 09:00

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

21 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.21 08:00:11 -.- 2.1 -.- BALIKLICAY-(BINGOL)

2024.12.21 07:10:48 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2024.12.21 06:11:21 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2024.12.21 06:10:38 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)

2024.12.21 04:35:48 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI

2024.12.21 03:53:36 -.- 1.1 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.12.21 03:23:33 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2024.12.21 03:08:02 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)