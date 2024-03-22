Deprem mi oldu? 22 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mart Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 22 Mart Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Mart'ta meydana gelen depremler...
22 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.03.22 07:28:33 -.- 1.9 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS)
2024.03.22 07:24:06 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 07:22:45 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 07:21:27 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 06:45:58 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 06:26:29 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.03.22 06:17:04 -.- 1.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.03.22 06:15:13 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 05:57:16 -.- 1.6 -.- MESCILER-(BOLU)
2024.03.22 05:54:16 -.- 2.4 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 05:45:15 -.- 2.9 -.- BILECIK (BILECIK)
2024.03.22 05:36:01-.- 1.4 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 05:20:53 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 05:19:11 -.- 1.4 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.03.22 05:09:45 -.- 1.4 -.- SOGUT-HASSA (HATAY)
2024.03.22 05:08:03 -.- 3.0 -.- BAYIRYUZUGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.22 04:54:18 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.03.22 04:43:38 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)
2024.03.22 04:41:20 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.03.22 04:37:24 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.03.22 04:24:49 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2024.03.22 04:02:12 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2024.03.22 03:59:22 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 03:55:17 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 03:26:25 -.- 1.6 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 03:12:42 -.- 1.5 -.- ALPAGUT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2024.03.22 02:58:27 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.03.22 02:51:06 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2024.03.22 02:48:32 -.- 1.5 -.- CIRPI-(MUGLA)
2024.03.22 02:07:25 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.22 01:56:51 -.- 1.2 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 01:28:54 -.- 1.9 -.- KARLICA-TEKMAN (ERZURUM)
2024.03.22 01:22:24 -.- 1.0 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.03.22 01:10:08 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 01:08:21 -.- 1.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.22 00:58:32 -.- 0.9 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA)
2024.03.22 00:36:15 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
2024.03.22 00:25:19 -.- 1.6 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)
2024.03.22 00:07:34 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.03.22 00:05:10 -.- 2.0 -.- GUNESLI-BERGAMA (IZMIR)
2024.03.22 00:00:27 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- Erdoğan'dan 'emekliye promosyon' açıklaması
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'FETÖ'den medet umanlar...'