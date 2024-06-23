Deprem mi oldu? 23 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 23 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Haziran'da meydana gelen depremler...
23 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:08:20 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:52:36 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
07:28:47 -.- 2.8 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)
07:23:23 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:07:44 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:05:57 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
06:44:48 -.- 1.5 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:25:42 -.- 2.6 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
05:40:15 -.- 1.8 -.- DAGCI-(ARDAHAN)
04:41:25 -.- 1.6 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)
04:33:20 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:16:35 -.- 3.5 3.8 DAGCI-(ARDAHAN)
04:11:46 -.- 2.1 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN)
03:57:32 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
03:41:33 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:29:55 -.- 1.8 -.- ARSIN (TRABZON)
03:22:29 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN)
02:52:41 -.- 1.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
02:50:00 -.- 1.6 -.- KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR)
02:33:13 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
02:09:16 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN)
01:45:15 -.- 1.4 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA)
01:38:35 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)
01:37:54 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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