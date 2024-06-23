Deprem mi oldu? 23 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 23 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:07
Deprem mi oldu? 23 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Haziran'da meydana gelen depremler...

23 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:08:20  -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

07:52:36  -.-  2.0  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

07:28:47  -.-  2.8  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                         

07:23:23  -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

07:07:44  -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

07:05:57  -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

06:44:48  -.-  1.5  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

06:25:42  -.-  2.6  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                          

05:40:15  -.-  1.8  -.-   DAGCI-(ARDAHAN)                                  

04:41:25   -.-  1.6  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                        

04:33:20  -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

04:16:35  -.-  3.5  3.8   DAGCI-(ARDAHAN)                                  

04:11:46  -.-  2.1  -.-   ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN)                         

03:57:32  -.-  1.7  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                            

03:41:33  -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                       

03:29:55  -.-  1.8  -.-   ARSIN (TRABZON)                                  

03:22:29  -.-  1.4  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                             

02:52:41  -.-  1.4  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                          

02:50:00  -.-  1.6  -.-   KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR)                        

02:33:13  -.-  2.0  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

02:09:16  -.-  1.2  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                 

01:45:15  -.-  1.4  -.-   BOZARMUT-SOMA (MANISA)                           

01:38:35  -.-  1.4  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                 

01:37:54  -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

6 Şubat depreminde yerle bir olan kentte planlama karmaşası yaşanıyor

6 Şubat depreminde yerle bir olan kentte planlama karmaşası yaşanıyor
Gürcistan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...

Gürcistan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler