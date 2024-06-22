Gürcistan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...

AFAD verilerine göre Gürcistan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'den de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 17:22
Gürcistan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 14.63 olarak ölçüldü. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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