Gürcistan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...
AFAD verilerine göre Gürcistan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 14.63 olarak ölçüldü. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [107.51 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-22
Saat:17:08:38 TSİ
Enlem:42.41917 N
Boylam:43.46889 E
Derinlik:14.63 km
Detay:https://t.co/JWFbIu6p7N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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