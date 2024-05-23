Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 23 Mayıs Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:37
Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

23 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:52:58    -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

08:17:34    -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

07:42:52  -.-  2.5  -.-   CAKIR-YENICE (CANAKKALE)                          

07:38:49     -.-  2.1  -.-   YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY)                        

06:22:48  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:06:02  -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

06:00:24   -.-  1.6  -.-   YELKAYA-GENC (BINGOL)                             

05:37:38  -.-  1.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

05:35:39  -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

05:26:57    -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

05:17:54   -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

05:05:15   -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

05:04:56    -.-  1.0  -.-   KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                     

04:43:42   -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   

04:23:21   -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        

04:14:56   -.-  2.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        

04:11:48    -.-  2.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   

03:49:08    -.-  1.4  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:45:39   -.-  1.8  -.-   ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)                         

02:57:58    -.-  1.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

02:50:45    -.-  1.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      

02:49:18    -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:48:20   -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:18:33   -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

02:16:45      -.-  1.3  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

01:27:00     -.-  0.9  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

00:51:35    -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-ELESKIRT (AGRI)                          

00:46:47   -.-  0.9  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:27:11   -.-  1.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         

00:13:21    -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 22 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 22 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu

Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu
Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak

Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak
Son Dakika... Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Son Dakika... Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
12 dönümlük deniz manzaralı belediye binası satışa çıkarıldı

12 dönümlük deniz manzaralı belediye binası satışa çıkarıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz
Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor

Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor