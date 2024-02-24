Deprem mi oldu? 24 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Şubat Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 24 Şubat Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Şubat'ta meydana gelen depremler...
23 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.02.24 09:06:54-.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.02.24 08:47:34-.- 1.4 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)
2024.02.24 08:35:17-.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA)
2024.02.24 08:00:18-.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 07:07:50-.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.02.24 07:01:42-.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.24 06:53:33-.- 1.6 -.- GOLONU-ERBAA (TOKAT)
2024.02.24 06:43:01-.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.02.24 06:39:14-.- 1.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.24 06:20:53-.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.24 05:59:12-.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 05:58:30-.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.02.24 05:39:41-.- 1.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.02.24 04:58:37-.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:45:23-.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.24 04:44:36-.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:43:12-.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.02.24 04:40:10-.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:34:46-.- 2.0 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.02.24 04:30:37-.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 03:54:55-.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 03:51:27-.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.24 02:48:34-.- 2.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2024.02.24 02:15:27-.- 1.5 -.- SURIYE
2024.02.24 01:42:21-.- 2.4 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)
2024.02.24 01:37:03-.- 1.2 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
2024.02.24 01:21:14-.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 00:35:45-.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.24 00:31:39-.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.24 00:10:21-.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
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